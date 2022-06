Ο Τζέιμς Κόρντεν γίνεται «βοηθός» του Τζο Μπάιντεν - Με all star καλεσμένους η τελευταία σεζόν του «The Late Late Show»

O Τζέιμς Κόρντεν ετοιμάζει μία σειρά με all star καλεσμένους για το φινάλε του The Late Late Show λίγο πριν την αποχώρησή του από την εκπομπή.

Τα νέα ειδικά επεισόδια θα προβληθούν στο Sky Comedy από τις 27 ως τις 30 Ιουνίου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Βιν Ντίζελ, η Μπίλι Έιλις, η Lizzo, ο Εντ Σίραν, Τζέιμι Ντόρναν, Αλάνις Μόρισετ, Τέσα Τόμσον κ.λπ.

«Ο Τζέιμς Κόρντεν εισβάλλει στην καρδιά της Αμερικανικής πολιτικής και αναλαμβάνει τη θέση του βοηθού του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μάιντεν, μεταξύ άλλων καθηκόντων» αναφέρει το CBS.

Tα επεισόδια αυτά θα είναι τα τελευταία για τον Κόρντεν καθώς ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι θα ολοκληρώσει το σόου την άνοιξη του 2023.

Ο Κόρντεν ανακοίνωσε την απόφασή του να αφήσει το σόου τον Απρίλιο.

«Αυτή θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο σόου. Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, πάντα έλεγα ότι θα είναι απλά αυτό: ένα ταξίδι, μία περιπέτεια. Ποτέ δεν το είδα ως ο τελευταίος προορισμός μου. Πάντα θέλω να έχω αγάπη και να το κάνω το σόου.

»Και αλήθεια θεωρώ ότι σε έναν χρόνο από τώρα θα είναι μία καλή χρονική στιγμή για να προχωρήσω και και δω τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Αυτή ήταν η δυσκολότερη απόφαση που χρειάστηκε να πάρω ποτέ. Ποτέ δεν θεώρησα δεδομένη αυτή τη δουλειά» είχε αναφέρει σε δήλωσή του.

Next week’s London shows will feature @POTUS, @vindiesel, @billieeilish, @edsheeran, a @lizzo #CarpoolKaraoke and so much more!#LateLateLondon airs June 27 - 30 on @CBS! pic.twitter.com/eFVlhhyK9a