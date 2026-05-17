Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni ξεσήκωσε τη Βιέννη με το «Jalla»

Με μία εκρηκτική σκηνική παρουσία και έντονο παλμό, η Antigoni ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού και ξεσήκωσε την αρένα

Φωτ. από την εμφάνιση της Κύπρου στη Eurovision 2026
Με μία εκρηκτική σκηνική παρουσία και έντονο ερμηνευτικό πάθος, η Antigoni ανέβηκε στη σκηνή του τελικού της Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Jalla» και τραβώντας από νωρίς όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η Antigoni ερμήνευσε το «Jalla» στη Βιέννη, σε μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και δυναμισμό, που ξεσήκωσε το κοινό μέσα στο Wiener Stadthalle και χάρισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς του τελικού της Eurovision 2026.

Καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή, με χειροκροτήματα και έντονη συμμετοχή, ενώ η ενέργεια στην αρένα ανέβαινε σταδιακά όσο εξελισσόταν το «Jalla».

Με σταθερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία, η 30χρονη κινήθηκε με άνεση στη σκηνή, μεταδίδοντας ένταση αλλά και θετική διάθεση, στοιχείο που αποτυπώθηκε και στην αντίδραση του κοινού.

Το «Jalla», που ήδη πριν τον τελικό θεωρούνταν μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, επιβεβαίωσε στη σκηνή γιατί είχε συζητηθεί τόσο έντονα, με την εμφάνιση να αφήνει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο φινάλε.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
