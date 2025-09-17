TV & MEDIA
Νίκος Ορφανός: «Ανακάλυψα τον όγκο στο κεφάλι από μία άσχετη εξέταση»

«Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και τις ορμόνες», ανέφερε ο ηθοποιός

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Νίκος Ορφανός διαγνώσθηκε με σπάνια μορφή καρκίνου / Φωτ, αρχείου: NDPPHOTO
Ο Νίκος Ορφανός διαγνώσθηκε με όγκο στο κεφάλι και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το ανακάλυψε, ο οποίος, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος, ήταν «μία άσχετη εξέταση».

«Ο όγκος λέγεται κρανιοφαρυγγίωμα. Ήταν μια σπάνια περίπτωση γιατί συνήθως δεν εμφανίζεται στις μεσαίες ηλικίες», είπε ο Νίκος Ορφανός στην εκπομπή Power Talk. Ο ίδιος συνέχισε, λέγοντας: «Δεύτερον θεωρείται καλοήθης όγκος, ο όποιος μπορεί να αφαιρεθεί, αλλά εξαρτάται από τον όγκο, το σημείο που βρίσκεται και την ευαισθησία του ασθενή. Εμένα ήταν ένας όγκος δυόμιση εκατοστά μέσα στην υπόφυση. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και να αρχίσει να διαταράσσει τις ορμόνες. Το προλάβαμε οριακά λίγο πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Ευτυχώς, πήγαν όλα καλά. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος σε μία επέμβαση, το οποίο είναι μεγάλη τύχη».


Όσο για τον τρόπο με τον οποίο ανακάλυψε ότι έχει όγκο, ο Νίκος Ορφανός περιέγραψε:

«Όταν το έμαθα έπαθα σοκ. Πήγα για άσχετη εξέταση και έτσι ανακάλυψα τον όγκο. Πήγα να διορθώσω το διάφραγμα στη μύτη, ο νευροχειρουργός μου ζήτησε μία ακτινογραφία κάτι είδε, με έβαλε να κάνω μαγνητική και μου ζήτησε να πάρουμε μία γνώμη από ενδοκρινολόγο. Όταν πήγα στην ενδοκρινολόγο είδε τον όγκο και δεν ήξερα πως να μου το πει. Μου εξήγησε τι πρέπει να κάνω και εκεί ξεκίνησαν όλα».

«Για μένα η υγεία δεν ήταν ποτέ δεδομένο, πάντα προετοιμαζόμουν και έλεγα “είμαι ευτυχισμένος, έχω την οικογένεια μου, έχω την δουλειά μου, ελπίζω το μέλλον να μην μου επιφυλάσσει κάτι σοβαρό”. Είναι ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Πριν από λίγο καιρό έλεγα στην οικογένεια μου, “αυτό που κατορθώσαμε, το ότι είμαι μαζί σας και δεν είμαι αυτή τη στιγμή μια κορνίζα στον τοίχο, είναι ένα οικογενειακό επίτευγμα”. Όλοι μαζί το πετύχαμε» συμπλήρωσε ο Νίκος Ορφανός.

 
 
