TV & MEDIA
TV & Media

Μαρίνα Σάττι: «Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης για να συμβάλεις στην ξενοφοβία, αλλά άνθρωπος»

Οι δηλώσεις της τραγουδίστριας για την ξενοφοβία

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ Facebook Twitter
Η Μαρίνα Σάττι / NDP Photo
0

Στην avant premiere της ταινίας I Was a Stranger, όπου πρωταγωνιστεί και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, βρέθηκε η Μαρίνα Σάττι, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τον ρόλο της τέχνης σε ζητήματα όπως η ξενοφοβία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η τραγουδίστρια τόνισε ότι η αλλαγή δεν προϋποθέτει απαραίτητα καλλιτεχνική ιδιότητα, αλλά ξεκινά από την καθημερινή στάση του καθενός.

«Το ελπίζω, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς υπάρχουμε και πώς σκεφτόμαστε στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε καλλιτέχνες για να βάλουμε το λιθαράκι μας. Ο καθένας μπορεί να το κάνει με τον τρόπο του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.

Η ίδια επέλεξε να σταθεί στο μήνυμα της ταινίας και της δράσης της Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αποφεύγοντας να σχολιάσει άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Η ταινία I Was a Stranger, εμπνευσμένη από το μικρού μήκους Refugee (2020) του Μπραντ Άντερσεν, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, με περισσότερα από 50 βραβεία σε φεστιβάλ. Ανάμεσά τους και το βραβείο της Amnesty International στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Η παραγωγή έχει ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και την ένταση της αφήγησής της, προσεγγίζοντας το προσφυγικό ζήτημα μέσα από μια δραματική και ρεαλιστική οπτική.

Με πληροφορίες από Alpha

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

TV & Media / Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

Η νέα σειρά του Apple TV+ κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου, όμως η καμπάνια της έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να κατηγορούν την πλατφόρμα ότι εξωραΐζει την εικόνα του Ισραήλ μέσα στη συγκυρία του πολέμου στη Γάζα.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

TV & Media / Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

«Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται μια πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Διεθνή / Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
THE LIFO TEAM
 
 