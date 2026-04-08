TV & MEDIA
TV & Media

Μαρία Κίτσου: «Είχα δοκιμάσει στα 17 μου να φύγω, δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού”»

«Ήμουν συνηθισμένη σε βαριά περιστατικά στο σπίτι» εξομολογήθηκε η ηθοποιός μιλώντας στις «Rainbow Mermaids»

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Μαρία Κίτσου / NDP
Η ηθοποιός Μαρία Κίτσου, μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωνε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids».

Η Μαρία Κίτσου, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί απειλές και βία από τον πατέρα της, ενώ παράλληλα περιέγραψε και ένα περιστατικό που την οδήγησε μέχρι στο ΑΤ, εξηγώντας ότι τέτοιες καταστάσεις δεν της ήταν άγνωστες.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως προσπάθησε από μικρή ηλικία να ζητήσει βοήθεια από συγγενείς, όμως δεν εισακούστηκε, ενώ κάποιοι δικαιολογούσαν τη συμπεριφορά των γονιών της.

Τελικά, βρήκε στήριξη κυρίως στους φίλους της, με τους οποίους μοιραζόταν όσα περνούσε.

Μαρία Κίτσου: «Ήμουν συνηθισμένη σε βαριά περιστατικά στο σπίτι»

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο. Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου», ανέφερε σε κάποιο σημείο της αυνέντευξης.

«Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω. Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι. Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου», συμπλήρωσε.

«Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν τα έλεγε και τα κράταγε μέσα του, ήταν πιο δύσκολα», κατέληξε.

