Maestro: Οι ηθοποιοί που «εισβάλουν» στην 4η σεζόν

Το φινάλε του τρίτου κύκλου είχε αφήσει πολλά ερωτήματα ανοιχτά, με το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία τις απαντήσεις που υπόσχεται ο νέος κύκλος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πηγή: IMDB
Με νέες προσθήκες στο καστ και γυρίσματα που θα ταξιδέψουν τους θεατές από την Αθήνα μέχρι τους Παξούς και τη Βουδαπέστη, επιστρέφει η 4η σεζόν του Maestro.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδωσε ήδη το πρώτο στίγμα μέσω Instagram, γράφοντας: «Ήρθε η ώρα. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1 – Maestro in Blue. Οι πρόβες ξεκίνησαν! Μείνετε συντονισμένοι!», προκαλώντας ενθουσιασμό στους φανατικούς της σειράς που μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα.

Σύμφωνα με την εκπομπή Buogiorno, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου από την Αθήνα, με το καστ στη συνέχεια να μεταφέρεται στους Παξούς. Στη νέα σεζόν θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που – όπως τονίζεται – θα φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.

Παρά το γεγονός ότι Mega και Netflix δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, η Στεφανία Γουλιώτη είχε ήδη αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι το σενάριο οδηγεί τους χαρακτήρες σε νέα ταξίδια, «λίγο παντού», όπως είπε χαρακτηριστικά, από τους Παξούς μέχρι και την Ουγγαρία. Το φινάλε του τρίτου κύκλου είχε αφήσει πολλά ερωτήματα ανοιχτά, με το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία τις απαντήσεις που υπόσχεται ο νέος κύκλος.

