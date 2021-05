Friends reunion: 7 πράγματα που αποκαλύπτει το trailer - «Ρος και Ρέιτσελ ήταν σε διάλειμμα;»

Δεκαεπτά χρόνια μετά το φινάλε των Friends, η διάσημη και αγαπημένη τηλεοπτική παρέα των Ρέιτσελ, Τσάντλερ, Τζόι, Ρος, Μόνικα και Φοίβη επιστρέφει επισήμως στο πιο πολυαναμενόμενο -ίσως- reunion όλων των εποχών.

Το HBO Max κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την επιστροφή και των έξι πρωταγωνιστών, που αντί να γυρίσουν καινούργιο επεισόδιο, βρέθηκαν ξανά μαζί για ένα σπέσιαλ αφιέρωμα -χωρίς σενάριο- όπου θυμούνται την εποχή των γυρισμάτων.

Το τηλεοπτικό reunion επρόκειτο να προβληθεί πέρυσι τέτοια εποχή αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ωστόσο, σχολίασε πως το κενό έκανε το reunion ακόμη πιο σημαντικό για τους έξι σταρ. «Εξελίχθηκε σε κάτι πραγματικά πολύ ξεχωριστό για τους φανς. Νομίζω πως θα ανεβάσει την διάθεση πολύ κόσμου», είπε. «Σίγουρα ανέβασε την δική μου», πρόσθεσε ο Ματ Λε Μπλανκ.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει το teaser trailer, αλλά δεν είχε καθόλου διαλόγους ή αποσπάσματα, δείχνοντας μόνο τους έξι ηθοποιούς να περπατούν με την πλάτη στραμμένη στην κάμερα, ενώ έπαιζε το χαρακτηριστικό τραγούδι «I'll Be There For You».

Το επίσημο πρώτο trailer δείχνει αναμφίβολα υποσχόμενο και το BBC συγκέντρωσε έξι «συμπεράσματα» για το τηλεοπτικό reunion:

1. Οι διάσημοι guest stars ενσωματώθηκαν πλήρως

Όταν αποκαλύφθηκε η μακρά λίστα των διασήμων κάνουν cameo εμφανίσεις στο reunion, ανάμεσά τους οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, BTS, Μίντι Κάλινγκ, Τζάστιν Μπίμπερ, Μαλάλα Γιουσαφζάι και Σίντι Κρόφορντ, πολλοί φανς ανησύχησαν ότι η εμπλοκή τόσων σταρ ίσως έκλεβε πολύτιμο χρόνο από εκείνον των έξι πρωταγωνιστών.

Τα καλά νέα είναι πως οι παραγωγοί φαίνεται να ζύγισαν με προσοχή τις εμφανίσεις, τις οποίες συμπεριέλαβαν έξυπνα.

Η Κάρα Ντελεβίν με το φόρεμα που είχε φορέσει η Ρέιτσελ ως παράνυφος, στον γάμο του πρώην της, Μπάρι.

Ένα απόσπασμα του trailer δείχνει την Κάρα Ντελεβίν να φοράει το ροζ φόρεμα της Ρέιτσελ από το επεισόδιο «The One with Barry and Mindy's Wedding», όπου ήταν παράνυφος στον γάμος του πρώην της. Όταν γυρίζει, η Ντελεβίν έχει μέχρι πιασμένο το φόρεμα στο εσώρουχό της, όπως είχε συμβεί τότε με την Ρέιτσελ.

Το διάσημο μοντέλο παίρνει μέρος σε μια είδους επίδειξη μόδας, όπου εμφανίζεται επίσης κάποιος ντυμένος ως αρμαντίλο, από το επεισόδιο των Friends με το Halloween, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται κάτω από το κοστούμι.

2. Οι άνθρωποι γερνούν

Πολλοί ήταν εκείνοι που σοκαρίστηκαν με την εικόνα των έξι ηθοποιών, αλλά είναι φυσικό, με δυο δεκαετίες να έχουν περάσει από το φινάλε της σειράς, να έχουν πλέον ρυτίδες και γκρίζα μαλλιά.

Στην συγκεκριμένη σκηνή, υπάρχει και μια αναπάντεχη επιστροφή ενός από τους καλύτερους χαρακτήρες των Friends- του αγαπημένου λούτρινου πιγκουίνου του Τζόι, Hugsy.

Για παράδειγμα, όταν οι Τσάντλερ και Τζόι άραζαν στις αγαπημένες τους πολυθρόνες πριν από χρόνια, ήταν απλώς δυο συγκάτοικοι στην ηλικία των 20, που παρακολουθούν ξαπλωμένοι Baywatch. Τώρα, οι Μάθιου Πέρι και Ματ Λε Μπλανκ δείχνουν σαν να χρειάζονται επειγόντως ξεκούραση.

3. Σίγουρα χρειαζόμασταν έναν «Lightning Round»

Αν και οι φανς ανυπομονούν να ακούσουν τους έξι φίλους να μοιράζονται με τον Τζέιμς Κόρντεν αναμνήσεις από την σειρά πίνοντας καφέ, στο σπέσιαλ επεισόδιο θα υπάρχουν επίσης αρκετές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Μεταξύ άλλων θα διαβάσουν λόγια από το σενάριο μερικών διάσημων, αγαπημένων σκηνών, όπως το «The One Where Everyone Finds Out», όπου η παρέα ανακαλύπτει την κρυφή σχέση των Τσάντλερ και Μόνικα με την Λίζα Κούντροου ως Φοίβη να αναφωνεί την χαρακτηριστική ατάκα της «My eyes! My eyes!».

Στο reunion αναβιώνει και το παιχνίδι γνώσεων, που είχε στήσει κάποτε ο Ρος.

Επίσης βλέπουμε την Κούντροου να παίρνει ξανά την κιθάρα της για να παίξει προφανώς λίγη από την ιδιόρρυθμη μουσική της, με τους φανς να εικάζουν ότι ενδεχομένως θα ερμηνεύσει ξανά το «Smelly Cat».

Μετά υπάρχει και το προαναφερθέν σόου μόδας, η επίσκεψη στο πλατό, όπου ανακατασκευάστηκαν τα δυο βασικά διαμερίσματα, το συντριβάνι από τους τίτλους αρχής και η διάσημη καφετέρια Central Perk.

Οι φανς εικάζουν πως η Λίζα Κούντροου θα τραγουδήσει ξανά το «Smelly Cat».

Ωστόσο το μεγαλύτερο highlight είναι οπωσδήποτε το τεστ γνώσεων του Ρος, από την τέταρτη σεζόν, όταν αγόρια και κορίτσια είχαν κοντράρει τις γνώσεις τους καταλήγοντας στην γνωστή ανταλλαγή διαμερισμάτων.

Πόσο μεγάλο ήταν το γράμμα που έγραψε η Ρέιτσελ στον Ρος; «Δεκαοχτώ σελίδες», φωνάζει ο Ματ Λε Μπλανκ. «Μπρος και πίσω», συμπληρώνει η Τζένιφερ Άνιστον.

4. Ο Τσάντλερ ΜΠΟΡΕΙ να κλάψει

Ο Τσάντλερ ήταν ένας χαρακτήρας που δυσκολευόταν να εκδηλώσει τα συναισθήματά του- σε βαθμό που οι σεναριογράφοι βάσισαν ένα ολόκληρο επεισόδιο στο θέμα.

Στο «The One Where Chandler Can't Cry», η παρέα εκπλήσσεται με το πόσο σπάνια αναστατώνεται εμφανώς ο Τσάντλερ, με την Μόνικα να δοκιμάζει διάφορα σενάρια προκειμένου να διαπιστώσει αν μπορεί να τον κάνει να κλάψει.

Ο Μάθιου Πέρι εμφανώς συγκινημένος, σε αντίθεση με τον χαρακτήρα του στη σειρά.

Ωστόσο στην πραγματική ζωή, ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκδηλώσει τα συναισθήματά του. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό που τον συγκινεί, αλλά στο trailer βλέπουμε τον ηθοποιό να λέει «ναι, θα κλάψω τώρα», ενώ η Τζένιφερ Άνιστον ακουμπά το χέρι της στον ώμο του, ρωτώντας σε άλλο σημείο: «Που είναι το κουτί με τα χαρτομάντιλα».

5. Επιστρέφουν (και) οι συμπληρωματικοί χαρακτήρες

Αν και ανυπόμονοι για τις εμφανίσεις- έκπληξη διάφορων διασήμων, οι φανς ανακουφίστηκαν που στο reunion θα πάρουν μέρος και πολλοί από τους συμπληρωματικούς ήρωες της σειράς.

Οι Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ (Γκάνθερ), Ρις Γουίδερσπουν (η αδερφή της Ρέιτσελ, Τζιλ), Έλιοτ Γκουλντ και Κριστίνα Πρικλς (οι γονείς των Ρος και Μόνικα, Τζακ και Τζούντι) είναι ανάμεσα στους σταρ που επιστρέφουν στις οθόνες μας, ενώ δυο από τους καλεσμένους εμφανίζονται και στο τρέιλερ- ο Τομ Σέλεκ, που έπαιζε τον Ρίτσαρντ, πρώην φίλο της Μόνικα καθώς επίσης η «Oh. My. God!» Μάγκι Γουίλερ, που υποδυόταν την Τζάνις.

Ο Ρίτσαρντ και η Τζάνις, δεν είχαν πρωταγωνιστικούς ρόλους άλλα ήταν από τους αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς.

Πολλοί ωστόσο απογοητεύτηκαν που ο Πολ Ραντ, (ο σύζυγος της Φοίβης, Μάικ) δεν θα λάβει μέρος, αφού είχε γίνει βασικό έβδομο μέλος της παρέας στις δυο τελευταίες σεζόν.

6. Ο Ρος με την Ρέιτσελ ΗΤΑΝ σε διάλειμμα

Το πιστεύει ακόμη και η Τζένιφερ Άνιστον.

«We were on a break»: Μια από τις διασημότερες ατάκες της σειράς για τον χωρισμό των Ρος και Ρέιτσελ.

Ενώ ο Τζέιμς Κόρντεν κάνει διάφορες ερωτήσεις στα έξι μέλη της παρέας, οι περισσότεροι δείχνουν να συμφωνούν πως ο Ρος με την Ρέιτσελ ήταν όντως σε διάλειμμα, οπότε ο Ρος πρακτικά δεν έκανε κάποιο λάθος όταν κοιμήθηκε με την κοπέλα από το μαγαζί με τις φωτοτυπίες.

Βέβαια, ένας διαφωνεί. «Μα***ιες», ακούγεται να λέει ο Ματ Λε Μπλανκ, αφήνοντας έκπληκτο τον Ντέιβιντ Σουίμερ που ξεσπά σε γέλια.

7. Η Κόρτνεϊ Κοξ δυσκολευόταν να μάθει τα λόγια της

Ως αδερφή του Ρος, κολλητή της Ρέιτσελ και τελικά σύζυγος του Τσάντλερ, η Μόνικα ήταν ακριβώς στο επίκεντρο της σειράς. «Είσαι η κόλλα που κρατά ενωμένη την ομάδα», της είχε πει κάποτε ο Ρος στο επεισόδιο «The One With the Pediatrician».

Ωστόσο στην πραγματικά ζωή, η Κόρτνεϊ Κοξ φαίνεται πως δυσκολευόταν πάρα πολύ να θυμηθεί όσα υποτίθεται ότι έπρεπε να λέει η Μόνικα στις σκηνές της.

Σε ένα σημείο του trailer, όπου οι έξι πρωταγωνιστές επισκέπτονται το πλατό από το διαμέρισμα των Μόνικα και Ρέιτσελ, ο Ματ Λε Μπλανκ, αφού μετακινεί το μπολ φρούτων στην κουζίνα, λέει: «Η Κόρτνεϊ έχει ακόμη όλες τις ατάκες της γραμμένες στο τραπέζι;».