Έρικ Μεταξάς: Ο συντηρητικός Ελληνοαμερικανός που θέλει να γίνει ο νέος Jimmy Kimmel

Στα στούντιο ενός αυτοσχέδιου late-night σκηνικού, ο Έρικ Μεταξάς εμφανίζεται με το χαμόγελο του ανθρώπου που πιστεύει πως πρόκειται να ανατρέψει την ποπ κουλτούρα. Φορεί κοστούμι, κρατά χαρτιά γεμάτα ατάκες και, μπροστά στο κοινό, ανοίγει με ένα αστείο για τον Χάρισον Φορντ: «Σε αυτή την ταινία, ο Indiana Jones θα βρει ένα αρχαίο κειμήλιο… κοιτώντας στον καθρέφτη». Ακολουθούν μερικά διστακτικά γέλια και λίγα χειροκροτήματα.

Αυτό ήταν το πρώτο λεπτό του The Talk Show with Eric Metaxas, μιας εκπομπής που παρουσιάστηκε ως η «συντηρητική απάντηση» στα late-night talk shows τύπου Jimmy Kimmel Live! και The Late Show with Stephen Colbert. Το πρότζεκτ, που δεν προβλήθηκε ποτέ στην τηλεόραση, χρηματοδοτήθηκε από τη Ziklag, μια χριστιανοεθνικιστική οργάνωση που επιχειρεί να επηρεάσει την αμερικανική κουλτούρα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία. Όπως προκύπτει από τα τέσσερα πιλοτικά επεισόδια που είδε ο Guardian, το αποτέλεσμα ήταν μια άτονη αντιγραφή του αμερικανικού late-night, με αρκετές αμήχανες παύσεις και αστεία χωρίς ρυθμό.

Ο Μεταξάς, Ελληνοαμερικανός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παρουσιαστής και ευαγγελικός διανοούμενος, παρουσιάστηκε από τη Ziklag ως ο άνθρωπος που θα προσφέρει μια «πίστη-φιλική εναλλακτική» στα late-night talk shows, τα οποία, όπως έγραφε η οργάνωση, «εδώ και χρόνια κατακλύζουν τις οθόνες με προοδευτικά παραληρήματα και ειρωνεία προς όσους υπερασπίζονται παραδοσιακές αξίες».

Από τη βιογραφία του Bonhoeffer στο late-night

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη από Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα, ο Μεταξάς σπούδασε στο Yale, όπου υπήρξε αρχισυντάκτης του χιουμοριστικού φοιτητικού περιοδικού Yale Record.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Μεταξάς έγινε γνωστός με τη βιογραφία του «Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy» (2009), η οποία σύστησε τον Γερμανό θεολόγο στο αμερικανικό κοινό και τον ανέδειξε σε κεντρική φιγούρα της χριστιανικής δεξιάς. Απόφοιτος του Yale και ήδη αναγνωρίσιμος στους ευαγγελικούς κύκλους, αξιοποίησε το παράδειγμα του Μπονχέφερ, ενός πάστορα που αντιστάθηκε στους Ναζί, για να καλέσει τους πιστούς να εμπλακούν ενεργά στην πολιτική.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, αυτή η αφήγηση πήρε πιο επιθετική μορφή. Όπως αναφέρει ο Guardian, το 2024 ο Μεταξάς υπέγραψε και πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ «Letter to the American Church», μια παραγωγή που προωθήθηκε σε εκκλησίες και κοινότητες σε όλη τη χώρα, παρουσιάζοντας τις προοδευτικές πολιτικές ως απειλή ανάλογη με τον ναζισμό και καλώντας τους ευαγγελικούς «να αντισταθούν».

Από τη θεολογία και τη σάτιρα, ο Μεταξάς πέρασε σταδιακά στην πολιτική, μετατρέποντας τον λόγο του σε κάλεσμα για «πολιτισμική μάχη». Όπως πολλοί άλλοι ευαγγελικοί διανοούμενοι που γοητεύτηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε από την ειρωνική απόσταση στην πολιτική στράτευση. Το 2015 σατίριζε τον Τραμπ για την άγνοιά του στη Βίβλο, αλλά ένα χρόνο μετά τον παρουσίαζε ως τη «μόνη ελπίδα σωτηρίας» για την Αμερική. Μετά το 2020, έγινε φανατικός υποστηρικτής της θεωρίας περί «νοθείας» στις εκλογές και υπερασπιστής του λεγόμενου «χριστιανικού εθνικισμού».

Όταν λοιπόν του προτάθηκε να παρουσιάσει μια εκπομπή που θα «έβαζε τέλος στην προοδευτική κυριαρχία της τηλεόρασης», η πρόκληση φαινόταν ιδανική

.

Η εκπομπή που ήθελε να «σώσει» την Αμερική

Η Ziklag, η οργάνωση πίσω από το πρότζεκτ, αντλεί έμπνευση από το λεγόμενο δόγμα των «Επτά Βουνών», μια θεωρία του χριστιανικού εθνικισμού που καλεί τους πιστούς να κατακτήσουν επτά τομείς επιρροής: τη θρησκεία, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τις επιχειρήσεις. Σε email προς τα μέλη του το 2022, η Ziklag ζητούσε από τους υποστηρικτές της 400.000 έως 500.000 δολάρια για να γυριστούν πέντε πιλοτικά επεισόδια του Talk Show with Eric Metaxas, «ώστε να παρουσιαστούν σε ψηφιακές πλατφόρμες και τηλεοπτικά δίκτυα». Η εκπομπή υποσχόταν να δώσει βήμα σε προσωπικότητες «που έχουν σβηστεί από την κουλτούρα». Όμως, όπως σημείωσε ο Guardian, οι περισσότεροι από αυτούς απλώς δεν είχαν πια κοινό.

Οι καλεσμένοι περιλάμβαναν την κωμικό Τάμι Πεσκατέλι, τον παλιό παιδικό σταρ Ντάνι Μπονάντουτσι και τον Καρότ Τοπ, που έδειξε στο κοινό μια σειρά από μάλλον παρωχημένα πρακτικά αστεία.

Σε ένα επεισόδιο, η Βικτόρια Τζάκσον, μέλος του καστ του Saturday Night Live τη δεκαετία του '80, τραγούδησε δίπλα στον Μεταξά, ο οποίος δήλωνε πως «οι φιλελεύθεροι κωμικοί έχουν ξεχάσει πώς να γελούν». Το τηλεοπτικό κοινό δεν φάνηκε να διαφωνεί, αλλά ούτε και να ενδιαφέρεται.

Ο Τραμπ και η «μάχη» του late night

Η αποτυχία του Talk Show δεν θα είχε ίσως σημασία αν δεν ερχόταν σε μια στιγμή όπου ο χώρος της αμερικανικής ψυχαγωγίας βρίσκεται υπό πρωτοφανή πολιτική πίεση. Τον Σεπτέμβριο του 2025, το Jimmy Kimmel Live! τέθηκε προσωρινά εκτός αέρα από το ABC, ύστερα από αντιδράσεις για σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η εκπομπή επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα, όμως αρκετά τοπικά δίκτυα αρνήθηκαν να τη μεταδώσουν, επικαλούμενα «ανησυχίες θεατών». Ο Kimmel, στην επιστροφή του, υπερασπίστηκε την ελευθερία του λόγου και έκανε λόγο για πολιτικές πιέσεις.

Λίγο νωρίτερα, το CBS είχε ανακοινώσει ότι το Late Show with Stephen Colbert θα σταματήσει την άνοιξη του 2026, επικαλούμενο «οικονομικούς λόγους». Η απόφαση συνέπεσε χρονικά με τον συμβιβασμό μιας αγωγής του Ντόναλντ Τραμπ κατά του δικτύου, γεγονός που τροφοδότησε υποψίες για πολιτικές πιέσεις στα κορυφαία late-night προγράμματα.

Όπως καταλήγει το άρθρο του Guardian, το Talk Show with Eric Metaxas ήταν ένα κακό τηλεοπτικό προϊόν, αξιομνημόνευτο μόνο για το άτεχνο χιούμορ του και τις ανιαρές συνεντεύξεις του. Ωστόσο, μέσα στο σημερινό πολιτικό κλίμα, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η αμερικανική δεξιά διεξάγει μία καλά χρηματοδοτούμενη εκστρατεία εναντίον των «φιλελεύθερων» μέσων ενημέρωσης, η οποία ίσως βρίσκεται μόνο στην αρχή της.

