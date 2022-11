Dusty Springfield: Η Google τιμά με Doodle τη σπουδαία τραγουδίστρια

Αφιερωμένο στη σπουδαία Βρετανιδα τραγουδίστρια, Dusty Springfield είναι το σημερινό doodle της Google.

Η Springfield γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1939 στο Λονδίνο και πέθανε στις 2 Μαρτίου 1999 με την καριέρα να κρατά για περίπου πέντε δεκαετίες.

Με τη χαρακτηριστική φωνή της, έγινε μια σημαντική τραγουδίστρια της blue-eyed soul και της ποπ ενώ στο ρεπερτόριό της υπήρχαν επίσης το γαλλικό chanson, η country και η τζαζ. Στη δεκαετία του 1960 όπου μεσουράνησε συγκαταλεγόταν μεταξύ των πιο επιτυχημένων Βρετανίδων ερμηνευτριών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με την ίδια να εξελίσσεται σε «είδωλο» των λεγόμενων Swinging Sixties.

Ξεκίνησε με τις «Lana Sisters» το 1958 ενώ αργότερα συμμετείχε στους «Springfields», ένα τριμελές φολκ-ποπ συγκρότημα του αδερφού της. Όταν διαλύθηκε το 1963 η Springfield ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της με το ντεμπούτο της να γίνεται με το «I Only Want to Be with You» που έφτασε στο Νο. 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1969 έφτασε στο απόγειο της καριέρα της όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Dusty in Memphis» με το τραγούδι «Son of a Preacher Man» να γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία.

Από το 1971 έως το 1986 η Springfield δεν κατάφερε να σημειώσει κάποια επιτυχία παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ. Ωστόσο, η συνεργασία της το 1987 με το βρετανικό synthpop δίδυμο Pet Shop Boys («What Have I Done to Deserve This?») την επανέφερε στην κορυφή των charts, φτάνοντας στο no. 2 τόσο στο UK singles chart όσο και στο Hot 100 του Billboard.

Η συνεργασία απέφερε επίσης δύο UK Top 20 επιτυχίες του 1989 με το «Nothing Has Been Proved» και «In Private». Το 1990, η Springfield κατέκτησε το chart με το «Reputation».