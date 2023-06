Dragons' Den: Νέα πρόσωπα στον 2ο κύκλο του show για επιχειρηματίες

TV & Media / O Mr Big επιτίθεται στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Μου χρωστάει μια συγνώμη»

Ο Κρις Νοθ ισχυρίζεται ότι οι 3 ηθοποιοί του Just Like That έκοψαν μαζί του κάθε επαφή, όταν γυναίκες τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση, χωρίς, όμως, να υπάρχει επίσημη κατηγορία σε βάρος του

NEWSROOM