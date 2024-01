Απεργία στον όμιλο Condé Nast, λόγω των απολύσεων

Τετρακόσιοι δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στον όμιλο Condé Nast, στον οποίο ανήκουν πολλά περιοδικά μόδας και ιστότοποι, όπως τα Vanity Fair, Vogue και GQ, κατέβηκαν σε απεργία σήμερα.

Περίπου 100 δημοσιογράφοι της Condé Nast διαδήλωσαν, υπό βροχή, το πρωί, έξω από το κτίριο One World Trade Center, όπου έχει την έδρα του ο όμιλος, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Πραγματοποιήθηκε για τους όρους ενός σχεδίου απολύσεων, με φόντο το νέο κύμα κατάργησης θέσεων εργασίας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Τους τρεις τελευταίους μήνες ο αγώνας για τους συναδέλφους μας που περιλαμβάνονται στη λίστα των απολύσεων μας έφερε σήμερα εδώ», είπε ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου Condé Nast Union, ο Μπεν Ντιούι.

Οι δημοσιογράφοι επέλεξαν για την απεργία τους την ημέρα της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ και κάλεσαν τους χρήστες του διαδικτύου να μην επισκέπτονται τους ιστοτόπους των περιοδικών Vanity Fair, Vogue, GQ, Bon Appétit, Glamour, Architectural Digest και Teen Vogue, σε ένδειξη αλληλεγγύης.

