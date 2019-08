Ο Felix Kjellberg, γνωστός ως PewDiePie, ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και απέκτησε έτσι τον δεύτερο πιο δημοφιλή λογαριασμό παγκοσμίως.

Ο 29χρονος gaming vlogger, ο ιδιοκτήτης του καναλιού με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών, δημιούργησε μια λεγεώνα νεαρών οπαδών, αλλά είναι αμφιλεγόμενος χάρη σε σεξιστικές και αντισημιτικές δηλώσεις του ενώ όλο το παρελθόν του συνδέεται με προκλήσεις που συχνά τον έφεραν στο στόχαστρο κριτικής.

Ο Σουηδός Felix Kjellberg έχει δημοσιεύσει βίντεο με αντισημιτικά ανέκδοτα και ναζιστικές εικόνες και έχει φανεί να στηρίζεται από ακροδεξιές προσωπικότητες, όπως ο δράστης της επίθεσης στο Christchurch ο οποίος παρότρυνε τους θεατές που παρακολουθούσαν μια ζωντανή μετάδοση της επίθεσης στη Νέα Ζηλανδία, να εγγραφούν στο κανάλι του PewDiePie . Σε ένα από τα βίντεο του Kjellberg, ένα ζευγάρι κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Θάνατος σε όλους τους Εβραίους».



Ο Kjellberg αφαίρεσε μερικά από τα βίντεο που είχαν προκαλέσει και εξέδωσε δήλωση αναγνωρίζοντας ότι κάποια από τα αστεία του ήταν τελικά επιθετικά και προσβλητικά. Είπε ότι αισθάνθηκε απαίσια που είχε αναφερθεί το όνομά του από τον δράστη της επίθεσης.

Ο Kjellberg είχε ωστόσο προηγουμένως προτείνει ένα κανάλι που περιέχει αναφορές από ναζιστικά βίντεο και μετά την κατακραυγή αφαίρεσε την αναφορά. Παρά την κακή του φήμη, το YouTube τον τίμησε για το ορόσημο.

