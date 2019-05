Το HBO κυκλοφόρησε νέα αφίσα και φωτογραφίες από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Game of Thrones: The Last Watch», που περιλαμβάνει παρασκήνια και άγνωστες ιστορίες από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones με τίτλο «The Iron Throne» έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης της σειράς και του HBO, καθώς το παρακολούθησαν 19,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Όσον αφορά τον όγδοο κύκλο κατά μέσο όρο συγκέντρωσε 44,2 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά επεισόδιο, συνυπολογίζοντας και τους θεατές που είδαν το επεισόδιο μετά την μέρα προβολής.

Σε μια από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το HBO, φαίνονται οι πρωταγωνιστές Κιτ Χάρινγκτον (Jon Snow) και Σόφι Τέρνερ (Sansa Stark) σε ένα τραπέζι να διαβάζουν το σενάριο, αλλά στις υπόλοιπες απεικονίζονται μέλη του συνεργείου σε σκηνές από τα παρασκήνια.

An unprecedented look at the final season.



The Last Watch, the two-hour #GameofThrones documentary, premieres this Sunday at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/zYuxXXriW8