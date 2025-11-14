ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκη: Κλείνει προσωρινά - Εντοπίστηκε κρούσμα βρουκέλλωσης

Ο Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας - Η ανακοίνωση του Δήμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Facebook Twitter
Λύκος στο Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης / Eurokinissi
0

Κλείνει -προσωρινά- από σήμερα (14/11) ο Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης, στον Κέδρινο Λόφο, καθώς εντοπίστηκε θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, γίνεται λόγος πως η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ζωολογικός Κήπος Θεσσαλονίκης: Τι είναι η βρουκέλλωση

Η βρουκέλλωση (ή αλλιώς μελιταίος πυρετός) είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Brucella. Αυτή η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα ζώα (όπως τα αγελάδια, τα πρόβατα, τα κατσίκια και τα γουρούνια), αλλά μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα ή τα προϊόντα τους (όπως το μη παστεριωμένο γάλα, το κρέας ή τα εκκρίματα).

Το στέλεχος το οποίο προσβάλλει κυρίως τον άνθρωπο είναι η brucella melitensis που συναντάται κατά βάση στα αιγοπρόβατα.

Στους ανθρώπους, η βρουκέλλωση μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πυρετό, νυχτερινούς ιδρώτες, κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκεφάλους, και πόνο στις αρθρώσεις. Η νόσος μπορεί να γίνει χρόνια και να προκαλέσει πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως μολύνσεις στα όργανα του σώματος (όπως το ήπαρ ή η καρδιά).

Η θεραπεία της βρουκέλλωσης συνήθως περιλαμβάνει αντιβιοτικά, ενώ για την πρόληψη της νόσου συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και η προσεκτική υγιεινή κατά την επαφή με ζώα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Διεθνή / Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. - «Αγαπάμε τα ζώα, μας λένε Ναζί»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βορίζια: Καταγγελία εκπαιδευτικού που εργάστηκε στο χωριό - «Δεχόμουν απειλές, κυρίως οι μητέρες πρότειναν τη βία ως λύση»

Ελλάδα / Βορίζια: Καταγγελία εκπαιδευτικού που εργάστηκε στο χωριό - «Δεχόμουν απειλές, κυρίως οι μητέρες πρότειναν τη βία ως λύση»

Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο νεαρός συγγενής του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη για την έκρηξη - Πώς περιγράφει εκπαιδευτικός, την εμπειρία του από την παραμονή του στα Βορίζα
LIFO NEWSROOM
 
 