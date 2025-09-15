ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Υπόθεση μαστροπείας: Προφυλακιστέος ο 42χρονος – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις βαριές κατηγορίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Υπόθεση μαστροπείας: Προφυλακιστέος ο 42χρονος – Τι υποστήριξε στην απολογία του Facebook Twitter
0

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις βαριές κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι οι γυναίκες που τον κατήγγειλαν ψεύδονται και ότι κίνητρό τους ήταν προσωπικές και οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με το υλικό της δικογραφίας, ο 42χρονος φέρεται να διαβεβαίωνε τα θύματά του ότι είχε σχέσεις με πολιτικούς προκειμένου να εξασφαλίζει τη σιωπή τους. Ανάμεσα στις καταγγέλλουσες περιλαμβάνεται και μια ανήλικη, η οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. εξαναγκάστηκε να κάνει χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια βιάστηκε. Η ίδια καταγγέλλει ότι εξωθήθηκε και στην πορνεία.

Βίντεο με το θύμα εντοπίστηκαν σε ιστοσελίδα, γεγονός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδήγησε την ανήλικη σε κρίση πανικού και νοσηλεία για μία εβδομάδα σε δημόσιο ψυχιατρείο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε ξεκαθαρίσει πως ο κατηγορούμενος φέρεται να δρούσε μόνος, χωρίς συνεργούς. Οι αρχές εξετάζουν αναλυτικά το ψηφιακό υλικό που έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά Χανίων - Ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Ελλάδα / Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά Χανίων - Ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Έκτακτη κρίση στην Αγυιά Χανίων με 1.139 μετανάστες να φιλοξενούνται σε ακατάλληλες συνθήκες - Χωρίς επαρκή υποδομή και μεταφορά, η κατάσταση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε υγειονομική «βόμβα», προειδοποιεί η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη
LIFO NEWSROOM
Αφιέρωμα Assocıated Press στην Τήνο: Ένα ελληνικό νησί έχει 1.000 ιδιωτικά παρεκκλήσια

Ελλάδα / Αφιέρωμα Assocıated Press στην Τήνο: Ένα ελληνικό νησί έχει 1.000 ιδιωτικά παρεκκλήσια

Η Τήνος φιλοξενεί πάνω από 1.000 οικογενειακά παρεκκλήσια που περνούν από γενιά σε γενιά - Μια ζωντανή παράδοση πίστης, πολιτισμού και κοινοτικής συνοχής που συνεχίζει να εμπνέει, παρά τη σύγχρονη απομάκρυνση από τη θρησκεία
LIFO NEWSROOM
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Ελλάδα / Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Σήμερα η πρόεδρος του δικαστηρίου πρόκειται να ανακοινώσει αν οι δύο κατηγορούμενοι, είναι ένοχοι ή όχι για όσα είπαν εμπλέκοντας δέκα πολιτικά πρόσωπα στο σκάνδαλο Novartis
LIFO NEWSROOM
 
 