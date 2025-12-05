Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον χτύπησαν, μετά τον έριξαν από το σκαφάκι του» - Νέα κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα

Ο ψαράς που δηλώνει ότι είδε τον Σήφη Βαλυράκη να πεθαίνει, κατέθεσε στην δίκη των δύο κατηγορούμενων για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού.

Ο μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ήταν αυτόπτης του διαπληκτισμού που είχε ο Σήφης Βαλυράκης την μοιραία ημέρα που είχε βγει με το ταχύπλοο σκαφάκι του στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, με τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που ήταν στο σημείο με το καΐκι τους.

Όπως κατέθεσε, εκείνο το κυριακάτικο πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021 είχε πάει στην παραλία γιατί ήθελε να δει αν υπήρχαν στην θάλασσα δύτες που «έβγαζαν παράνομα αγγούρια της θάλασσας», αλίευμα που -όπως είπε- κοστίζει χιλιάδες ευρώ το κιλό.

«Άφησα το μηχανάκι σε ένα ξενοδοχείο και πήγα με πόδια στο πεζονήσι. Έκατσα σε ένα βράχο να δω αν υπάρχει δύτης. Είδα το καΐκι των κατηγορούμενων. Άκουγα τον θόρυβο της μηχανής. Μία γκαζωνε, μία άφηνε. Η κατεύθυνσή τους ήταν προς το νησί των Ονείρων. Είδα ότι το καΐκι μπήκε μπροστά από το σκαφάκι και του έκλεινε το δρόμο. Πλώρη ο ένας, πλώρη ο άλλος. Το σκαφάκι πήγαινε αργά. Άκουγα φωνές. «Που πας δεν το ξέρεις ότι απαγορεύεται;», λέγανε οι ψαράδες. Ο Βαλυράκης έλεγε «να πάρετε το Λιμεναρχείο, είναι απόφαση δεν είναι νόμος» (αναφέρεται σε μέτρα για τον covid). Του φώναζαν «φύγε κωλόγερε», έβριζαν την γυναίκα του. Τότε τραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα.. Πάντως στο πάνω μέρος του σώματος. Τρεις τέσσερις φορές τον χτύπησε. Ο Βαλυράκης δεν έπεσε στην θάλασσα. Φέρανε δύο βόλτες, δύο στροφές γύρω από το μικρό σκάφος να κάνουν κυματισμό. Μετά έπεσε. Ο ένας ήταν σκυμμένος και νόμιζα πως θα τον τραβήξουν. Δεν τον πήραν. Έμεινε εκεί.. Γκαζώνουν και φεύγουν.»

Πρόεδρος: Εσείς τι κάνατε;

Μάρτυρας: Έφυγα και εγώ. Την ίδια μέρα το απόγευμα μίλησα στο τηλέφωνο με τον Πολυζωίδη και του είπα όσα είδα. Μου είπε «μην μιλήσεις θα μπλέξεις». Τις επόμενες ημέρες το είπα σε έναν φίλο μου. Ήθελα να το βγάλω από πάνω μου. Ένας άνθρωπος χάθηκε...

Κατέθεσε επίσης πως φοβόταν και δεν ήθελε να μιλήσει στο Λιμενικό «δεν τους είχα εμπιστοσύνη», είπε αναφέροντας περιστατικά που είχαν κλονίσει την εμπιστοσύνη του. Είπε επίσης πως στην αρχή στην περιοχή «λέγανε τότε, ότι τον έφαγε η οικογένεια για να πάρει αποζημίωση».

Σε ερωτήσεις του εισαγγελέα ο μάρτυρας απάντησε πως «την επόμενη μέρα της δολοφονίας μίλησα με το γραφείο του δικηγόρου που είχε τότε η οικογένεια, αλλά δεν με πήρε πίσω».

Ο μάρτυρας είπε πως ήξερε τους κατηγορούμενους, για τους οποίους ανέφερε πως ήταν εριστικοί: «Ότι τσακώνονταν, τσακώνονταν».

Στην συνέχεια ο μάρτυρας είπε πως ο Πολυζωίδης τον έφερε σε επαφή με τον αδελφό της χήρας του πρώην υπουργού: «Του είπα ξέρω ότι τον φάγανε. Τον χτύπησαν!».

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι, αφού εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή όπου μίλησε για όσα είδε, τον κάλεσε ο τοπικός λιμενάρχης και «μου έλεγε ότι με αυτά που είπα θα μπουν φυλακή οι δύο ψαράδες. Με ρωτούσε "θέλεις να μπούνε φυλακή;".. Αυτοί τα λέγανε και αυτοί τα γράφανε.. Μου δώσανε να υπογράψω.. Μετά με κάλεσαν και πήγα στην ΓΑΔΑ. Είπα όσα είδα».

Ο κ. Ασμάνης αναφέρθηκε επίσης σε οικονομική πρόταση που δέχθηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο της περιοχής να ανατρέψει την κατάθεσή του στην ΓΑΔΑ, αλλά και για πράξεις εκφοβισμού που ακολούθησαν την μαρτυρία του, για κάποιες εκ των οποίων έχει υποβάλει μήνυση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ