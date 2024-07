ΥΠΕΞ για φονική επίθεση στα Υψίπεδα Γκολάν: «Πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση»

Συγκλονισμένη είναι η διεθνής κοινότητα από τη φονική επίθεση στα Υψίπεδα Γκολάν, με το υπουργείο Εξωτερικών να καταδικάζει την ενέργεια.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στο Μαζντάλ Σαμς», στα Υψίπεδα Γκολάν. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», συνεχίζει.

«Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα κλιμακώσουν περαιτέρω την κρίση», καταλήγει. Η επίθεση με ρουκέτα στοίχησε τη ζωή σε 12 παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 20 ετών, τραυμάτισε άλλους περίπου 30, ενώ μετά το φονικό χτύπημα, ένας 13χρονος αγνοείται ακόμη.

