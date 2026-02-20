Ηλεία: Δις ισόβια στον 39χρονο που βίασε και σκότωσε την 11χρονη ανιψιά του στη Μυρτιά

Ο δράστης εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 9 ετών για άλλη υπόθεση με θύμα ανήλικη

Σε δις ισόβια και επιπλέον 13 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο 39χρονος που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 11χρονης ανιψιάς του στην Ηλεία το 2024.

Την απόφαση ανακοίνωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, το οποίο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, του βιασμού ανήλικης, της αρπαγής, καθώς και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και του βιασμού, καθώς και συνολική κάθειρξη 13 ετών για τα υπόλοιπα αδικήματα, κατά συγχώνευση.

Η ποινή αυτή προστίθεται στην ήδη εκτιόμενη κάθειρξη εννέα ετών, η οποία του είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο του 2024 για άλλη υπόθεση σε βάρος ανήλικης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται πως η 11χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 9 Ιουνίου 2024, λίγο μετά τις 9, στο χωριό Μυρτιά. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε στις τρεις τα ξημερώματα στην Ασφάλεια Πύργου και από εκείνη την στιγμή ξεκίνησαν έρευνες.

Από βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσαν οι αστυνομικοί, είδαν την 11χρονη να επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο και να φεύγει. Όπως προέκυψε, το αυτοκίνητο ανήκε στον τότε 37χρονο δράστη.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2017 για βιασμό ανήλικης και με αυτά τα δεδομένα τον προσήγαγαν και τον ανέκριναν, μέχρι που τελικά το μεσημέρι ομολόγησε την δολοφονία του άτυχου κοριτσιού και οδήγησε τους αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή, ανάμεσα σε Λεχαινά και Αρετή, όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του παιδιού με τραύμα από κατσαβίδι στον λαιμό.

