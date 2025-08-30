Μέχρι το τέλος του έτους ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Ιωάννινα-Κακαβιά που αποτελεί την επέκταση ουσιαστικά της Ιονίας Οδού.

Θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκος περίπου 70 χιλιόμετρων που θα συνδέει την Ιονία Οδό, αλλά και την Εγνατία Οδό, μέσω της πόλης των Ιωαννίνων με το Καλπάκι και τα πανέμορφα και άκρως τουριστικά Ζαγοροχώρια και θα φτάνει μέχρι την Κακαβιά και τον μεθοριακό σταθμό Ελλάδος-Αλβανίας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος περίπου στο τέλος του 2025 ξεκινούν οι χωματουργικές εργασίες και το σύνολο του έργου αναμένεται να είναι έτοιμο σε περίπου 4,5 χρόνια.

Το έργο είναι ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικά καθώς γίνεται σε μία περιοχή με ορεινό ανάγλυφο. Αντικείμενο του είναι η μελέτη και κατασκευή του τμήματος της Ιόνιας Οδού από τη συμβολή της με την Εγνατία Οδό μέχρι την Κακαβιά και τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας (Κ0), την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα «Ανισόπεδος κόμβος Ιόνιας Οδού με Εγνατία Οδό έως τον Ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου» μήκους 46,4 χλμ, με την κατασκευή 6 ανισόπεδων κόμβων (ένας εκ των οποίων αποτελεί αντικείμενο της πρώτης προαίρεσης) και την αποκατάσταση του εγκάρσιου και παράπλευρου δικτύου τοπικών οδών. Η αναβάθμιση του τμήματος Καλπάκι-Κακαβιά, μήκους περίπου 23χλμ. αποτελεί αντικείμενο της δεύτερης προαίρεσης.

Στα 310 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τον αυτοκινητόδρομο

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 310 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 2 προαιρέσεων) και η χρηματοδότηση του γίνεται από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει υποβληθεί και εγκριθεί το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του έργου καθώς και η εκτέλεση του εγκεκριμένου γεωτεχνικού προγράμματος εργασιών. Σε εξέλιξη είναι η εκπόνηση, ο έλεγχος και οι εγκρίσεις των οριστικών μελετών του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος, αναμένεται η σχετική παρακατάθεση αποζημίωσης των θιγομένων ιδιοκτησιών ενώ η εκτιμώμενη έναρξη των χωματουργικών εργασιών είναι έως το τέλος του έτους.

Πρόκειται για ένα έργο διασυνοριακής σημασίας για τη χώρα, καθώς ουσιαστικά επεκτείνει και συνδέει τους δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους που διατρέχουν σήμερα τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, την Ιονία Οδό και την Εγνατία Οδό φτάνοντας μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Με το αυτοκινητόδρομο Ιωάννινα-Κακαβιά η Ήπειρος αποκτά μια νέα υποδομή, η οποία θα συμβάλλει στην περιφερειακή και την εθνική ανάπτυξη.