ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τζίνα Αλιμόνου: 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον πρώην σύντροφό της

Τι φέρεται να υποστήριξε η ηθοποιός στο δικαστήριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τζίνα Αλιμόνου: «Με χτύπησε δυο φορές ελαφρά» - 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον πρώην σύντροφό της Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Τζίνας Αλιμόνου / NDP
0

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου.

Το πρωί της Δευτέρας, ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου και η ίδια, μετέβησαν στο δικαστήριο για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο σπίτι της ηθοποιού το Σάββατο.

Στην κατάθεσή της σήμερα, η Τζίνα Αλιμόνου φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων πως αρχικά «δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει εκείνος».

«Μετά εκείνος ήρθε ξανά στο σπίτι μου, του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήθελα την ποινική του δίωξη», συνέχισε.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο επέβαλε στον 49χρονο την ποινή των 10 μηνών με αναστολή, υπό τους όρους της μη προσέγγισης της ηθοποιού σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας τους με οποιοδήποτε μέσο.

Τζίνα Αλιμόνου: Το χρονικό της υπόθεσης

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε νωρίτερα το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα αργά το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το βράδυ του Σαββάτου ο πρώην σύντροφός της μετέβη στο σπίτι που μένει η ηθοποιός στα Βριλήσσια. Εκεί σημειώθηκε έντονος καβγάς και αποχώρησε από το σπίτι.

Ωστόσο, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα η Τζίνα Αλιμόνου να καλέσει τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι οδήγησαν και τους δύο στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής το πρωί της Κυριακής.

Μετά τις καταθέσεις τους για το συμβάν, ο 49χρονος συνελήφθη -κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας- και θα κρατήθηκε στο ΑΤ, μέχρι να μεταβεί στον εισαγγελέα.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος»

Ελλάδα / Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος»

«Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση της τραγουδίστριας και πρωταθλήτριας του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στη ξιφασκία με σπάθη
LIFO NEWSROOM
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ελλάδα / Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Όπου υπάρχει πόνος, πρέπει να είμαστε κοντά»

Ο Αρχιεπίσκοπος, περνώντας με το αυτοκίνητό του από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, προκειμένου να χαιρετήσει τον απεργό πείνας και να του εκφράσει τη συμπαράστασή του
LIFO NEWSROOM
 
 