Πιερία: «Από την ημέρα που τα σφαγιάσανε έγινε άλλος άνθρωπος» λένε συγγενείς του κτηνοτρόφου που κρεμάστηκε

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Πιερία, μετά την αυτοκτονία του 55χρονου κτηνοτρόφου το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος κτηνοτρόφος κρεμάστηκε λίγες ημέρες αφότου θανατώθηκε το 700 ζώων κοπάδι του, λόγω κρουσμάτων ευλογιάς στην περιοχή της Πιερίας.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε η οικογένειά του στην αποθήκη, λίγες ώρες αργότερα, αφού πρώτα είχαν φάει πρωινό. «Είχαμε το τρακτέρ μέσα, πάτησε στις ρόδες το τρακτέρ, έβαλε σχοινί πάνω στο σίδερο και κρεμάστηκε. Φώναξα τη μητέρα μου, έλα εδώ, εδώ είναι ο Χρήστος» περιέγραψε ο αδελφός του.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 55χρονος τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά τη μαζική θανάτωση των ζώων του, καθώς αποτελούσαν για εκείνον βασικό στοιχείο της ζωής και της επαγγελματικής του ταυτότητας.

Μάλιστα, άτομα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, εξήγησαν ότι οι εικόνες από τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων τον είχαν επηρεάσει έντονα.

«Τα προβατάκια και τα αρνάκια τα σφαγιάζανε και τα πετούσαν. Από τη μέρα που έγινε αυτό ήταν άλλος άνθρωπος, σοκαρισμένος και απαρηγόρητος. Μία προβατίνα γεννούσε και την έκοψαν μαζί με το μικρό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει», ανέφεραν χαρακτηριστικά μιλώντας στο STAR.

Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τον πόνο των κτηνοτρόφων για την απώλεια των κοπαδιών τους.

Η μαζική σφαγή παραγωγικών ζώων δεν τους πλήττει μόνο οικονομικά, αλλά επιφέρει και σοβαρό ψυχολογικό σοκ σε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα τους.