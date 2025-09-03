Τσατραφύλλιας: Με δύο πρόσωπα ο καιρός την Πέμπτη - Πού αναμένονται καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί

Για «διπρόσωπο» καιρό κάνει λόγο στη νέα πρόγνωσή του σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες στη χώρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι της Τετάρτης, εξηγεί για τα καιρικά φαινόμενα που θα σημειωθούν τις επόμενες ώρες στη χώρα, επισημαίνοντας πως την ώρα που σε κάποιες περιοχές αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, σε άλλες θα κάνουν την εμφάνισή τους καταιγίδες.

«Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός. Καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λαμπρός ήλιος στα Αιγαίο με βοριάδες», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Τα φαινόμενα στις ορεινές και βόρειο- βορειοδυτικές περιοχές δεν αποκλείεται να συνοδευόνται από κεραυνούς,αστραπές και χαλάζι, ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρών να έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Λίγα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο», επισημαίνει παράλληλα.

«Από την Παρασκευή 5/9/25 και μετά, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ο καιρός θα είναι καλός και στη στεριά και στη θάλασσα με τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από τα κανονικά», καταλήγει.