ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στην Πατησίων με τραυματίες: Παρασύρθηκε πεζός

Οι τραυματίες από το τροχαίο στην Πατησίων διακομίστηκαν στο «Γεώργιος Γεννηματάς»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΚΑΒ Facebook Twitter
ΕΚΑΒ σε συμβάν στην Πατησίων / Eurokinissi
0

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε σήμερα επί της οδού Πατησίων, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ένας πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο ατύχημα, ειδικότερα, καταγράφηκε στις 07:00 το απόγευμα του Σαββατού, στη συμβολή των οδών  Σολωμού και Πατησίων. Μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι, παρέσυρε έναν πεζό που φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει βιαστικά το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Από το τροχαίο ατύχημα στην Πατησίων τραυματίστηκαν σοβαρά τόσο ο πεζός όσο και ο αναβάτης της μηχανής, που διακομίστηκαν στο «νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες. 

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δύο τραυματίες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ελλάδα / Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: «Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα»

Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής»
LIFO NEWSROOM
Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

Ελλάδα / Συγκίνησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κηδεία Σαββόπουλου: «Θα σου την προσέχουμε την Άσπα, να είσαι ήσυχος»

«Ίσως οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών μας χρόνων που προλάβαμε να μοιραστούμε και σε έκαναν να με αποκαλείς την "καινούργια μου παιδική φίλη"», είπε η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
LIFO NEWSROOM
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ελλάδα / ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίζονται οι κατηγορίες για τον «λογιστή» - Καίριος ο ρόλος του λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβαθμίζει τις κατηγορίες κατά του λογιστή της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στοιχεία πολυτελείας, ακριβά ταξίδια και απολογίες για 12 ακόμα κατηγορούμενους
LIFO NEWSROOM
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ελλάδα / Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη - Χτυπήματα φέρει και ο 4χρονος γιος

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο - Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»
LIFO NEWSROOM
Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Ελλάδα / Δημογραφικό και υπογεννητικότητα: Για 45 χρόνια έξι νομοί καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει τις τεράστιες δημογραφικές ανισότητες στην Ελλάδα: έξι νομοί με 45 χρόνια περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, και μια χώρα που γερνά ταχύτερα από ποτέ
LIFO NEWSROOM
 
 