«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο» - Το SMS του Υπουργείου Μεταφορών στους εκδρομείς

Η φετινή αργία της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύεται από ένα τετραήμερο που πολλοί εκμεταλλεύθηκαν για μια μικρή απόδραση εκτός πόλης.

Ήδη από το πρωί της Παρασκευής παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για τους προορισμούς που επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο ή τετραήμερο.

Με αφορμή τη μεγάλη έξοδο, αλλά και ενόψει της επιστροφής των ταξιδιωτών τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας και να δείχνουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους.

Το υπουργείο υπενθυμίζει πως κάθε χρόνο, τέτοιες ημέρες, σημειώνονται δεκάδες τροχαία δυστυχήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με προσοχή, νηφαλιότητα και τήρηση των κανόνων.

Στο μήνυμα που εστάλη μέσω SMS στους πολίτες, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το περσινό τριήμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».

Αυξάνονται τα τροχαία στην Ελλάδα – Ένας νεκρός κάθε 14 ώρες

Τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στη χώρα παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία– κάθε 14 ώρες να καταγράφεται ένας θάνατος από τροχαίο δυστύχημα.

Μόνο μέσα σε έναν μήνα σημειώθηκαν 74 θανατηφόρα τροχαία με 63 νεκρούς και πάνω από 1.200 τραυματίες, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Ο σύμβουλος τροχαίων ατυχημάτων Αντώνης Μορφονιός, σχολιάζοντας την κατάσταση, τόνισε πως «κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα». Όπως εξήγησε, «με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας ανέβηκε ακόμη μία θέση στη σχετική κατάταξη: από την 4η θέση το 2023, στην 3η το 2024, πίσω μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία».

Επισήμανε επίσης πως «ενώ ο μέσος όρος των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 3%, στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση της τάξης του 4%».