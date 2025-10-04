ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αργυρούπολη: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς τα ξημερώματα

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο - Στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Facebook Twitter
0

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) στην Αργυρούπολη.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υπέκυψαν στα τραύματα τους.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΡΟΛΑΙΝ

Ελλάδα / Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Καρολάιν για την πρόθεσή του να ζητήσει αναίρεση της απόφασης

«Δολοφόνησε την όμορφη κόρη μου ενώ κοιμόταν, μόνο και μόνο επειδή επρόκειτο να τον καταγγείλει για την πρόθεσή του να κάνει εμπόριο ναρκωτικών» υποστήριξε μεταξύ άλλων, ο πατέρας της Καρολάιν
LIFO NEWSROOM
Αγρίνιο: «Ο άνθρωπος που σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει» - Ένας χρόνος από τον θάνατο του Άκη και της Χαριτίνης

Ελλάδα / Αγρίνιο: «Ο άνθρωπος που τα σκότωσε πρέπει να πληρώσει» - Ένας χρόνος από τον θάνατο του Άκη και της Χαριτίνης

Η μητέρα των δύο παιδιών, μέσω μίας μακροσκελούς ανάρτησής της, ζητά δικαίωση - «Έχουν περάσει 11 μήνες και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά»
LIFO NEWSROOM
Νέο πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Ελλάδα / Νέο πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η Υπουργική Απόφαση για τη διαγραφή φοιτητών στα ΑΕΙ καθορίζει ανώτατη διάρκεια φοίτησης, παρατάσεις, εξαιρέσεις και νέους σαφείς κανόνες σπουδών
LIFO NEWSROOM
 
 