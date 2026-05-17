Κοζάνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε βουνό – Τι εξετάζεται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) σε βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.

Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για 78χρονο, ο οποίος αγνοούνταν από τις 6 Μαΐου και έπασχε από άνοια.

Η εξαφάνιση 78χρονου που ερευνάται στην Κοζάνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του ηλικιωμένου ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται σύντομα η επίσημη επιβεβαίωση.

Ο 78χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, όταν έφυγε για βόλτα στο χωριό χωρίς να επιστρέψει. Η αγωνία της οικογένειας είχε γίνει γνωστή μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ», όπου οι συγγενείς είχαν κάνει έκκληση για βοήθεια, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να συνδράμει στην αναζήτηση.

Oι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση της σορού.

Με πληροφορίες από kozanimedia

