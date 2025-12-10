ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος

Ο 23χρονος στη Θεσσαλονίκη προσέκρουσε με τη μηχανή του σε προστατευτικές μπάρες

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 23χρονο να χάνει τη ζωή του, μετά από εκτροπή της μοτοσικλέτας του, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (09/12) στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:45, στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Θέρμης και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

