Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο βίντεο - ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν το σφοδρό δυστύχημα

Νέο βίντεο με την πορεία του 29χρονου οδηγού λίγα λεπτά πριν το δυστύχημα στη Λούτσα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο 29χρονος που κατηγορείται για το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα τα ξημερώματα της Κυριακής, είναι κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα η οικογένεια του 24χρονου θρηνεί για την απώλεια του, ενώ παράλληλα η 21χρονη σύντροφός του συνεχίζει να νοσηλεύεται τραυματισμένη μετά το τροχαίο.

Μάλιστα, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της είναι καλύτερη.

Σημειώνεται πως τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, δείχνουν πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν και υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφεται ο 29χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της σύγκρουσης. «Η ταχύτητα του πρέπει να είναι κυμαινόμενη από 80 το πολύ μέχρι 90 χιλιόμετρα. Σε αυτό το δρόμο η ταχύτητα του είναι εντελώς εγκληματική», ανέφερε στο STAR ο πραγματογνώμονας τροχαίων Παναγιώτης Μαδιάς.