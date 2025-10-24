Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του ο 18χρονος στα Τρίκαλα, που κάλεσε την Αστυνομία και ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας του.

Η νομική υπεράσπιση του 18χρονου στα Τρίκαλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Mega, ζήτησε να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Τρίκαλα: Τι έδειξε η νεκροψία της 54χρονης

Στραγγαλισμός είναι η επίσημη αιτία θανάτου της 54χρονης από το Φλαμούλι Τρικάλων, η οποία δολοφονήθηκε από τα χέρια του 18χρονου γιου της.

Συγκεκριμένα από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής προέκυψε πως ο νεαρός καθ' ομολογίαν δράστης κρατούσε σφιχτά για αρκετά λεπτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της 54χρονης, καθώς τόσο στα αυτιά, όσο και στα μάτια της βρέθηκε αίμα.

Σύμφωνα και πάλι με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα πέθανε λίγα λεπτά πριν ο 18χρονος καλέσει την Αστυνομία και ομολογήσει το έγκλημα.

Τρίκαλα: Τι είπε στις Αρχές

Από τα πρώτα στοιχεία και την προφορική κατάθεση του νεαρού στην αστυνομία, προκύπτει, ότι ο ίδιος ισχυρίζεται, πως κακοποιούνταν για χρόνια από τη μητέρα του και η σκέψη να τη σκοτώσει, ήταν κάτι που τον απασχολούσε από καιρό.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις», φέρονται να είναι τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, συγγενείς και γείτονες δήλωσαν πως οι σχέσεις μητέρας και γιου δεν ήταν καλές. Κανείς όμως δεν περίμενε τέτοια κατάληξη.