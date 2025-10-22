Δολοφονία στα Τρίκαλα: Τι έδειξε η νεκροψία της 54χρονης - Την Παρασκευή απολογείται ο 18χρονος γιος της

Στραγγαλισμός είναι η επίσημη αιτία θανάτου της 54χρονης από το Φλαμούλι Τρικάλων, η οποία δολοφονήθηκε από τα χέρια του 18χρονου γιου της.

Συγκεκριμένα από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής προέκυψε πως ο νεαρός καθ' ομολογίαν δράστης κρατούσε σφιχτά για αρκετά λεπτά την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της 54χρονης, καθώς τόσο στα αυτιά, όσο και στα μάτια της βρέθηκε αίμα.

Σύμφωνα και πάλι με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα πέθανε λίγα λεπτά πριν ο 18χρονος καλέσει την Αστυνομία και ομολογήσει το έγκλημα.

Δολοφονία στα Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου»

Από τα πρώτα στοιχεία και την προφορική κατάθεση του νεαρού στην αστυνομία, προκύπτει, ότι ο ίδιος ισχυρίζεται, πως κακοποιούνταν για χρόνια από τη μητέρα του και η σκέψη να τη σκοτώσει, ήταν κάτι που τον απασχολούσε από καιρό.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις», φέρονται να είναι τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, συγγενείς και γείτονες δήλωσαν πως οι σχέσεις μητέρας και γιου δεν ήταν καλές. Κανείς όμως δεν περίμενε τέτοια κατάληξη.

Δολοφονία στα Τρίκαλα: «Δεν με πρόσεχε, δεν μου συμπεριφερόταν σωστά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν εκφοβισμό από τους συμμαθητές του για την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς οι γονείς του είναι χωρισμένοι.

Ο 18χρονος από τα Τρίκαλα, ζούσε με τον πατέρα του, και επισκεπτόταν σπάνια τη μητέρα του λόγω της δύσκολης μεταξύ τους επικοινωνίας.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν συμφωνούσε με τον τρόπο ζωής της μητέρας του, καθώς είχε πολλές σχέσεις, επιπλέον δεν τον πρόσεχε και τον μάλωνε συνέχεια.

«Σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό να την σκοτώσω. Δεν με πρόσεχε, δεν μου συμπεριφερόταν σωστά», φέρεται να είπε ο 18χρονος καθ' ομολογίαν δράστης.

Σύμφωνα και πάλι με το ρεπορτάζ του Mega, ο πατέρας του νεαρού κατέθεσε στην Αστυνομία πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του γιου του.

Ο 18χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Τρικάλων, την Παρασκευή.