Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του

Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας 82χρονος άνδρας στα Τρίκαλα, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 86χρονος επικοινώνησε με την Αστυνομία και ανέφερε ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον αδελφό του. Όπως υποστήριξε, το περιστατικό ήταν ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.