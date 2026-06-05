Έλενα Τοπαλίδου: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της - «Ήταν μία κακή στιγμή»

Η Έλενα Τοπαλίδου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ζήτησε κατανόηση και διακριτικότητα για το συμβάν, τονίζοντας πως ο γιος της δίνει πανελλήνιες εξετάσεις.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», επρόκειτο για μια δύσκολη και άτυχη στιγμή από την οποία σκοπεύει να διδαχθεί, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να δοθεί προτεραιότητα στον γιο της, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι το ζήτημα που την απασχολεί περισσότερο.

Η ίδια ζήτησε να πέσουν οι τόνοι από όσους τη στηρίζουν και την εκτιμούν, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα υπόλοιπα μπορούν να αντιμετωπιστούν, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει σεβασμός απέναντι στην προσωπική της περιπέτεια.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και όσους με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε άλλη ώρα. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν, οπότε να σεβαστούν και την ατυχία μου», δήλωσε συγκεκριμένα η Έλενα Τοπαλίδου.