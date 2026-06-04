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Λιμάνι Πειραιά: Ταξί έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Άγνωστο παραμένει πώς το όχημα κατέληξε στη θάλασσα

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΞΙ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί της Πέμπτης (4/6).

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Πύλης Ε4, όταν το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος και στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών.

Στο σημείο μετέβη επίσης γερανοφόρο όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανέλκυση του αυτοκινήτου από τη θαλάσσια περιοχή, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Λιμάνι Πειραιά: Ταξί έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
Λιμάνι Πειραιά: Ταξί έπεσε στη θάλασσα - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες το ταξί κατέληξε στη θάλασσα, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν στο όχημα επέβαιναν και άλλα άτομα τη στιγμή του συμβάντος.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

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