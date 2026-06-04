Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την σύζυγό του

Ποινή κάθειρξης 17 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 40χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με κακοποιητική συμπεριφορά και βιασμό σε βάρος της συζύγου του.

Ο καταδικασθείς οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για συνολικά πέντε αδικήματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, επί τουλάχιστον δύο χρόνια ασκούσε σωματική και σεξουαλική βία στη 30χρονη σύζυγό του, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλίσσονταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους.

Η υπόθεση κακοποίησης στη Θεσσαλονίκη

Η γυναίκα απευθύνθηκε στις αρχές στις αρχές Μαρτίου του 2024, αφού προηγουμένως είχε εγκαταλείψει το σπίτι μαζί με τα παιδιά της και είχε βρει καταφύγιο στην κατοικία της αδελφής της.

Με βάση το κατηγορητήριο, η 30χρονη δεχόταν σε καθημερινή βάση κακοποίηση από τον σύζυγό της. Παράλληλα, τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία χρόνια, ο 40χρονος φέρεται να την εξανάγκαζε να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες ενάντια στη θέλησή της.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκων, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για ενδοοικογενειακή απειλή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ