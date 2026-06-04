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Δημήτρης Πιατάς: «Ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Δημήτρης Πιατάς τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για τα αδέσποτα ζώα

The LiFO team
The LiFO team
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΑΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ Facebook Twitter
Ο Δημήτρης Πιατάς στην παράσταση «Ισορροπιστής αεροσκαφών» / Φωτ.: Eurokinissi
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Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Δημήτρης Πιατάς τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, για τα αδέσποτα ζώα, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο γνωστός ηθοποιός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη διαχείριση των αδέσποτων, εξαπολύοντας παράλληλα σαρκαστικά σχόλια προς τον Δήμαρχο Βόλου.

«Ο κ. Μπέος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άλλωστε φαίνεται πως απολαμβάνει ένα είδος ασυλίας. Είναι αυθόρμητος και συχνά χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, αλλά δεν ήξερα ότι ασχολείται και με τα ζώα. Νόμιζα ότι το ενδιαφέρον του περιοριζόταν στους ανθρώπους. Ίσως τελικά να βρήκε κάποια κοινά χαρακτηριστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Πιατάς συνέχισε στο ίδιο ύφος, παρομοιάζοντας τον Αχιλλέα Μπέο με κωμικό. «Τον θεωρώ συνάδελφο, είναι κωμικός. Έχει - ή τουλάχιστον θα ήθελε να έχει - πολύ χιούμορ και συνηθίζει να λέει πολλά αστεία. Ορισμένα, βέβαια, δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους», σχολίασε.

Οι τοποθετήσεις του ηθοποιού έρχονται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου σχετικά με τα αδέσποτα ζώα. Ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια προκάλεσε η πρότασή του να παραμένουν τα αδέσποτα για διάστημα τριών μηνών στις δημοτικές δομές φιλοξενίας και, εφόσον δεν υιοθετηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, να προχωρά η ευθανασία τους.

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ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

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