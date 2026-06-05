Τραγουδιστής στη Σύρο συνελήφθη και προφυλακίστηκε για αποπλάνηση ανήλικης

Τραγουδιστής συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της αποπλάνησης ενός κοριτσιού 14 ετών.

«Είναι όλα ψέματα», είναι ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου. Πρόκειται για γνωστό- σύμφωνα με το Star- τραγουδιστή, με τα αρχικά Μ.Α..

Οι πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρουν ότι στο κινητό του 14χρονου κοριτσιού εντοπίστηκαν μηνύματα που αντάλλασσε μαζί της το 2025. Τα βρήκαν οι γονείς της και προχώρησαν σε καταγγελία στις αρχές του έτους.

«Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος γενικά, έχει κοινωνικές επαφές. Καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλον τον κόσμο. Εγώ το αποκλείω, πιστεύω ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του. Επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του, και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα», λέει φίλη του τραγουδιστή.

Ο φάκελος της υπόθεσης έφτασε στα χέρια της Εισαγγελίας και με βούλευμα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Τι ισχυρίζεται ο τραγουδιστής που προφυλακίστηκε

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού, ενώ ο κατηγορούμενος, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Η φίλη του κατηγορούμενου προσθέτει: «Ο νόμος είναι σαφής και όλα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης, που ελπίζω να λειτουργήσει, ό,τι κι αν είναι αυτό».

Όσο η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο τραγουδιστής φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους πως «είναι όλα ψέματα» και ότι η ανήλικη, η οποία του είχε πει ότι είναι 16 ετών, πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα.

«Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους. Η καθεμία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου, ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος/η να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου» έγραψε στις 6 Μαρτίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όταν άρχισε να ακούγεται στο νησί η υπόθεση.