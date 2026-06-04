Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το Σάββατο η απολογία του δράστη - Επιμένει πως βρισκόταν σε άμυνα

Το αίτημα για νέα προθεσμία υποβλήθηκε από τον συνήγορο του κατηγορούμενου

Προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, με θύμα την 39χρονη σύζυγό του και μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών του.

Ο κατηγορούμενος ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί σήμερα, ωστόσο έπειτα από αίτημα του συνηγόρου του θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του δράστη θέλει περισσότερο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού του θύματος περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία της απολογίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 41χρονος επιμένει στον αρχικό ισχυρισμό του, πως του επιτέθηκε πρώτη η 39χρονη σύζυγός του.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τουλάχιστον 45 μαχαιριές δέχτηκε η 39χρονη από τον σύζυγό της, με τα τραύματα στο στήθος και την πλάτη να χαρακτηρίζονται ως θανατηφόρα. Παράλληλα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό της, πριν από την επίθεση με το μαχαίρι.

Η 39χρονη έφερε επίσης αμυντικά τραύματα στα χέρια, καθώς και κακώσεις στο πηγούνι και τον λαιμό, στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι επιχείρησε να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Την παρακολουθούσε με διάφορες συσκευές

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει όσα βίωνε η γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη. Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να δημιουργήσει και ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Έρευνα για κακοποιητική συμπεριφορά παλαιότερα

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες, από τον στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τον 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι, ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω Αστυνομίας.

Η 39χρονη κηδεύτηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/6) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας.