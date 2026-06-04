Λαμία: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στον στρατό

Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον ελληνικό Στρατό Ξηράς, το πρωί της Πέμπτης.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις πρώτες εθελόντριες.

Η διαδικασία κατάταξης είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν πηγές του Στρατού Ξηράς.

Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στον στρατό

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον γενικό επιθεωρητή Στρατού, διοικητή EU-OHQ αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, επισκέφθηκε το ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ), με την ευκαιρία κατάταξης της Β' ΕΣΣΟ 2026 και της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο Στρατό Ξηράς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο κατάταξης της Β' ΕΣΣΟ 2026 και επιπρόσθετα για την διεξαγόμενη διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των εθελοντριών Ελληνίδων.

Επιπρόσθετα, ο αρχηγός ΓΕΣ παρακολούθησε μέρος αυτής και τους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Η ορκωμοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αναφέρει το Lamia Report.