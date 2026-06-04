Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Ιουνίου.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.
Η κηδεία του Νάσου Αθανασίου
Παλιοί συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα παρευρέθηκαν στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου.
Ανάμεσα τους ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην υπουργός Παιδείας και δημοσιογράφος Νίκος Φίλης και άλλοι.