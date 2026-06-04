Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Ιουνίου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Η κηδεία του Νάσου Αθανασίου

Παλιοί συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα παρευρέθηκαν στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου.

Ανάμεσα τους ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην υπουργός Παιδείας και δημοσιογράφος Νίκος Φίλης και άλλοι.

Facebook Twitter Ο Αλέξης Τσίπρας. Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Νίκος Φίλης. Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Σωκράτης Φάμελλος. Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Ο Νίκος Βούτσης. Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Η Μαρία Αντωνιάδου. Φωτ.: Eurokinissi

Facebook Twitter Η Έλενα Ακρίτα. Φωτ.: Eurokinissi