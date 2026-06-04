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Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

Παλιοί συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα παρευρέθηκαν στην κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή

The LiFO team
The LiFO team
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Ιουνίου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια.

Η κηδεία του Νάσου Αθανασίου

Παλιοί συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα παρευρέθηκαν στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου.

Ανάμεσα τους ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην υπουργός Παιδείας και δημοσιογράφος Νίκος Φίλης και άλλοι.

ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Ο Αλέξης Τσίπρας. Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Ο Νίκος Φίλης. Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Ο Σωκράτης Φάμελλος. Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Ο Νίκος Βούτσης. Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Η Μαρία Αντωνιάδου. Φωτ.: Eurokinissi
ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Facebook Twitter
Η Έλενα Ακρίτα. Φωτ.: Eurokinissi
Ελλάδα

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