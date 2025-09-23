Τρένο παρέσυρε όχημα σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση φέρνει στο φως τις χρόνιες παθογένειες του δικτύου στον Έβρο.

Το πρωί της Τρίτης, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα–Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με μικρό φορτηγάκι στη διάβαση κοντά στα σφαγεία, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο Σουφλίου. Το πέρασμα, χωρίς μπάρες και χωρίς φύλαξη, μετατράπηκε σε παγίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το όχημα και προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα, ωστόσο η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Το τρένο παρέσυρε το φορτηγάκι και το εκτίναξε σε απόσταση αρκετών μέτρων.

Ο οδηγός, κάτοικος χωριού της περιοχής, κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς τραυματισμό, προκαλώντας ανακούφιση στους παρευρισκόμενους. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και συνεργεία του δήμου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε προσωρινά, με τους επιβάτες να παραμένουν ασφαλείς και χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.