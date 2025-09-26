ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντά ο ΟΣΕ σε δημοσίευμα περί «μισθού 9.000 ευρώ» του διευθύνοντος συμβούλου

Ο ΟΣΕ καλεί όλα τα μέσα που δημοσίευσαν ή αναδημοσίευσαν το σχετικό άρθρο να προχωρήσουν στη δημοσίευση της απάντησής του

Με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Μισθό 9.000 έδωσε στον εαυτό του ο επικεφαλής του ΟΣΕ», ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και ζητά τη δημοσίευση της απάντησής του για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο ισχυρισμός ότι ο διευθύνων σύμβουλος «όρισε μόνος του» τις αποδοχές του είναι απολύτως ψευδής. Όπως διευκρινίζεται, οι αποδοχές καθορίζονται αποκλειστικά από το νόμο (άρθρο 7ΣΤ του Ν. 5167/2024, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5220/2025) και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν εκείνες του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο καθαρό όριο αντιστοιχεί σε περίπου 4.900 ευρώ μηνιαίως.

Ο ΟΣΕ χαρακτηρίζει επίσης «ανακριβείς και προσβλητικές» τις αναφορές περί «βολέματος» συγγενικού προσώπου. Όπως σημειώνεται, η σύζυγος του διευθύνοντος εργάζεται ως αρχιτέκτονας, από το 2024, σε ιδιωτική εταιρεία κτηριακών κατασκευών, η οποία δεν έχει καμία σχέση με σιδηροδρομικά έργα και δεν έχει συνάψει ποτέ σύμβαση με τον ΟΣΕ ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με καταδίκη των πρακτικών που, όπως αναφέρει, παραβιάζουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία και «εργαλειοποιούν την τραγωδία των Τεμπών για τη δημιουργία εντυπώσεων». Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΟΣΕ δεν αμείβεται από τον Οργανισμό λόγω της ακαδημαϊκής του ιδιότητας.

Ο ΟΣΕ καλεί όλα τα μέσα που δημοσίευσαν ή αναδημοσίευσαν το σχετικό άρθρο να προχωρήσουν στη δημοσίευση της απάντησής του, όπως ορίζει η υποχρέωση αντικειμενικής και έντιμης ενημέρωσης.

