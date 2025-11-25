Θεσσαλονίκη: Θύμα επίθεσης βοηθός διαιτητή μετά τη λήξη ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα

Θύμα επίθεσης από δύο αγνώστους έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) στη Θεσσαλονίκη ένας 30χρονος βοηθός διαιτητή, μετά τη λήξη ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Το συμβάν στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε στη Σουρωτή, στο, δήμο Θερμής, όταν μία μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες, πλησίασαν τον βοηθό διαιτητή και ένας εκ των δύο, τον χτύπησε με γροθιές. Ο 30χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου τού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ πήρε εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αρμόδια υποδιεύθυνση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία του ενός εκ των δύο δραστών και πρόκειται για έναν 29χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για την επίθεση στον βοηθό διαιτητή.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση

«Σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης σε βάρος 29χρονου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μεσημβρινές ώρες της 23-11-2025, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικής κατηγορίας, μαζί με έτερο άτομο επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, προσέγγισαν 30χρονο ημεδαπό – βοηθό διαιτητή και αφού ο 29χρονος του επιτέθηκε λεκτικά, στη συνέχεια άσκησε σωματική βία σε βάρος του.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης».

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

