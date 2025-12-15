ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι

Άγνωστες παραμένουν οι αιτίες που προκάλεσαν το ατύχημα

The LiFO team
The LiFO team
ΛΑΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
0

Μεγάλη ανησυχία προκλήθηκε τη Δευτέρα στη Λαμία, όταν στην περιοχή της Κοινότητας Βαρδατών σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Το σχολικό όχημα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέληξε σε χαντάκι παραπλεύρως του οδοστρώματος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport.gr.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, καθώς τα τέσσερα ανήλικα παιδιά που επέβαιναν στο όχημα, μαζί με τη συνοδό τους και τον οδηγό, φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εξήλθαν χωρίς πρόβλημα. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με άλλο όχημα στις οικίες τους, ενώ η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χριστούγεννα 2025: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ελλάδα / Χριστούγεννα 2025: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Αναλυτικά οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
THE LIFO TEAM
ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ελλάδα / Αγρότες: Συνεχίζουν τα μπλόκα μετά το «όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη - Τι ζητούν κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι

Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων - Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο, ζητώντας άμεσα, συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης
THE LIFO TEAM
 
 