Λαμία: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι

Μεγάλη ανησυχία προκλήθηκε τη Δευτέρα στη Λαμία, όταν στην περιοχή της Κοινότητας Βαρδατών σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Το σχολικό όχημα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέληξε σε χαντάκι παραπλεύρως του οδοστρώματος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport.gr.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, καθώς τα τέσσερα ανήλικα παιδιά που επέβαιναν στο όχημα, μαζί με τη συνοδό τους και τον οδηγό, φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εξήλθαν χωρίς πρόβλημα.

Στη συνέχεια, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με άλλο όχημα στις οικίες τους, ενώ η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.