Εξάρχεια: Άνδρας απείλησε με όπλο τη σύντροφό του μετά από καβγά

Ο άνδρας στα Εξάρχεια πήγε στο κατάστημα όπου εργαζόταν η σύντροφός του και την απείλησε με το όπλο

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στα Εξάρχεια, όταν ένας άνδρας απείλησε τη σύντροφό του -με όπλο ρέπλικα- μετά από καβγά.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν σχετικά με το επεισόδιο στα Εξάρχεια πως ένας άντρας εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφος του, την έβαλε με τη βία σε ΙΧ που οδηγούσε φίλου του, την εξύβρισε και την απείλησε με όπλο ρέπλικα.

Υπάλληλοι του καταστήματος ενημέρωσαν άμεσα την Άμεση Δράση και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στην οδό Αχαρνών, καθώς ο άντρας που τους μετέφερε με το αυτοκίνητο, τους είχε κατεβάσει από αυτό.

Στην κατοχή του πρωταγωνιστή του επεισοδίου βρέθηκε το ψεύτικο όπλο, ο άντρας συνελήφθη και τόσο αυτός όσο και η σύντροφος του οδηγήθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, που συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

