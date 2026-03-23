Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο TikToker και bodybuilder

Στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογήθηκε σήμερα, Δευτέρα (23/3), ο 35χρονος αθλητής του bodybuilding και TikToker, ο οποίος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της προμήθειας και διακίνησης παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο 35χρονος αθλητής στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε -με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή- ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους, θα πρέπει να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα, τού απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι δύο πρώτοι όροι επιβλήθηκαν τόσο στην 31 ετών αδελφή του όσο και στον 61 ετών πατέρα τους, που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στην απολογία του ο bodybuilder και TikToker

Απολογούμενος, ο 35χρονος bodybuilder και influencer, φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα λειτουργούσαν γυμναστήριο-κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων τους.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και στο γυμναστήριο-κατάστημα, κατά την ίδια ανακοίνωση, κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων - 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών, 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων, 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων, 15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε μορφή σκόνης, 3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων.