Θεσσαλονίκη: 20χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την βίασε και την χτύπησε αφού έκανε χρήση κοκαΐνης

Ο 26χρονος συνελήφθη - Τι υποστήριξε η κοπέλα στην καταγγελία της

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του.

Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Προηγήθηκε η καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του, κατά την οποία ο 26χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (14/9), σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.  

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
 
Μητσοτάκης: Νέο Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης μετά τις εκλογές

Ελλάδα / Μητσοτάκης: Νέο Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης μετά τις εκλογές

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστημονική έρευνα συνδέεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και επισήμανε ότι «βλέπω να αναδύεται ένας νέος χώρος όσον αφορά στην τεχνολογική καινοτομία γύρω από τον τομέα της άμυνας»
LIFO NEWSROOM
Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά Χανίων - Ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Ελλάδα / Κρήτη: Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά Χανίων - Ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης

Έκτακτη κρίση στην Αγυιά Χανίων με 1.139 μετανάστες να φιλοξενούνται σε ακατάλληλες συνθήκες - Χωρίς επαρκή υποδομή και μεταφορά, η κατάσταση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε υγειονομική «βόμβα», προειδοποιεί η αντιδήμαρχος Ελένη Ζερβουδάκη
LIFO NEWSROOM
 
 