Θεσσαλονίκη: 20χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την βίασε και την χτύπησε αφού έκανε χρήση κοκαΐνης

Ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μετά από καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του.

Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Προηγήθηκε η καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του, κατά την οποία ο 26χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (14/9), σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ