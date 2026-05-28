Νεκρός 10χρονος στις Σέρρες: Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης - «Παίρνει νέα τροπή η υπόθεση»

Αναπάντητα παρέμεναν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης τα ερωτήματα για την αιτία θανάτου του 10χρονου παιδιού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, στις Σέρρες.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 10χρονο παιδί στις Σέρρες, ενώ στο επίκεντρο βρισκόταν από την πρώτη στιγμή, το σενάριο, να χτυπήθηκε από ρεύμα.

Ειδικότερα, στόχος των ερευνών ήταν να απαντηθεί εάν ο 10χρονος χτυπήθηκε από το ρεύμα και στη συνέχεια έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να πνιγεί ή αν παραπάτησε την ώρα που έπαιζε κοντά στο κανάλι.

Ρεπορτάζ του ΕΡΤnews μετέφερε τις εξελίξεις στην υπόθεση, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ: «Στη σορό του 10χρονου εντοπίστηκαν ευρήματα και από ηλεκτροπληξία αλλά και από πνιγμό. Άρα σχετίζεται πλέον το καλώδιο του ρεύματος. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τον ιατροδικαστή. Άρα παίρνει μια νέα τροπή η υπόθεση».

Σέρρες: Η σύλληψη 43χρονης για ρευματοκλοπή

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση στις Σέρρες, συνελήφθη μία 43χρονη γυναίκα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να χρησιμοποιούσε παράνομα ηλεκτρικό ρεύμα για την κατοικία της. Πλάνα από το σημείο δείχνουν ότι επάνω από το κανάλι υπήρχαν σανίδα και καλώδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερη. Όσο για τη 43χρονη, κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ρεπορτάζ του OPEN, αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει συρματόπλεγμα για την προστασία και την αποτροπή πρόσβασης στο κανάλι. Ωστόσο, εκτιμάται ότι άνθρωποι που ζουν σε οικισμό της περιοχής κόβουν κατά διαστήματα το συρματόπλεγμα, προκειμένου να περνούν απέναντι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα παιδί χάνει τη ζωή του στο συγκεκριμένο αρδευτικό κανάλι. Πριν μερικά χρόνια, είχε σημειωθεί παρόμοια περίπτωση θανάτου, με θύμα ένα βρέφος 1 έτους.

