Ταλαιπωρία για ραντεβού στο 1566 - Πολίτες σε αναμονή

Η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του νέου συστήματος κλεισίματος ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Η τηλεφωνική γραμμή 1566, μέσω της οποίας πλέον κλείνονται όλα τα ραντεβού για τα εξωτερικά και απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, καταγράφηκε να δέχεται χιλιάδες κλήσεις, δημιουργώντας σκηνικό ασφυξίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, σε μία μόλις ημέρα καταγράφηκαν πάνω από 160.000 τηλεφωνικές απόπειρες, εκ των οποίων ολοκληρώθηκε μόλις ένα μικρό ποσοστό. Παρά την πίεση, περίπου 50.000 ραντεβού προγραμματίστηκαν, ενώ άλλα τόσα βρίσκονται σε λίστα αναμονής.

Η υπερφόρτωση δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη ζήτηση, αλλά και στο γεγονός ότι από την 1η Οκτωβρίου όλα τα νοσοκομεία μετέφεραν το σύνολο των διαθέσιμων ραντεβού στο νέο σύστημα.

Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ήδη πρόσθετα μέτρα για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί και δεύτερη γραμμή με αριθμό 14900, η οποία θα ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα ακύρωσης και «ανακύκλωσης» ραντεβού ώστε να μην χάνονται διαθέσιμες θέσεις.

Επιπλέον, από την ερχόμενη εβδομάδα το σύστημα θα επεκταθεί και στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), καλύπτοντας πλήρως τον εξωνοσοκομειακό τομέα.

Παρά τις εξαγγελίες, οι πολίτες εξακολουθούν να καταγγέλλουν πολύωρες αναμονές, κλήσεις που «πέφτουν» και δυσκολία να εξυπηρετηθούν. Το υπουργείο αναγνωρίζει τις δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας όμως ότι πρόκειται για μεταβατική περίοδο και ότι το νέο σύστημα θα αποδώσει σύντομα καρπούς.

Το έργο, που υλοποιείται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αναμένεται να αποτελέσει τη «ραχοκοκαλιά» για την ψηφιακή διαχείριση ραντεβού στο ΕΣΥ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.