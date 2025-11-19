Τα μέτρα για τα σχολικά πάρτι στα κλαμπ - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή για την αποτροπή πώλησης αλκοόλ, καπνού και προϊόντων άτμισης σε ανηλίκους. Τα μέτρα είχαν προαναγγελθεί τη Δευτέρα σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως πρόκειται για παρεμβάσεις που «θα σώσουν ζωές», επισημαίνοντας ότι η ευθύνη μοιράζεται: «Φτιάξαμε τον νόμο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα εργαλεία και η ΕΛΑΣ τα εφαρμόζει». Όπως είπε, πλέον θα υπάρχει «ιχνηλάτηση για να γνωρίζουμε ποιος και πού έχει ευθύνη».

Αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες

Οι απαγορεύσεις ισχύουν και σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, ενώ το πλαίσιο κυρώσεων περιλαμβάνει:

απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους

ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση έως 3 έτη και αυτόφωρο

πρόστιμα έως 10.000 ευρώ

ανάκληση ή και οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής

Τα τρία ψηφιακά εργαλεία

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε αναλυτικά τις νέες ψηφιακές διαδικασίες:

1. Δήλωση εκδηλώσεων στο events.gov.gr

Οι επιχειρηματίες θα δηλώνουν με κωδικούς Taxisnet το κατάστημα, τις ημερομηνίες της εκδήλωσης και τα στοιχεία του διοργανωτή (ΑΦΜ). Η διαδικασία καταλήγει στη δημιουργία QR code που επιτρέπει στην αστυνομία να ελέγχει αν η εκδήλωση είναι εγκεκριμένη και αν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ.

2. Μητρώο καταστημάτων πώλησης αλκοόλ και καπνικών

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, τα φυσικά και ψηφιακά καταστήματα οφείλουν να εγγραφούν στο alto.gov.gr, δηλώνοντας τα προϊόντα που διαθέτουν.

3. Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω ταυτότητας και Gov.gr Wallet

Για την αγορά αλκοόλ ή καπνού ο πολίτης θα δείχνει τη νέα ταυτότητα. Ο πωλητής σκανάρει QR code που εμφανίζει πράσινη ή κόκκινη ένδειξη, ανάλογα αν ο αγοραστής είναι άνω ή κάτω των 18. Δεν απαιτείται σύνδεση του καταστήματος στο σύστημα.

35.000 έλεγχοι – Πάνω από 200 δικογραφίες

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, σημείωσε ότι η «πύλη επιβεβαίωσης ανηλικότητας» αποτελεί «σπουδαίο εργαλείο» και παρουσίασε τα στοιχεία των επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ.

Από 7 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 35.018 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν:

πάνω από 200 δικογραφίες

195 συλλήψεις

95 πρόστιμα

101 υποθέσεις πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους

Στο ίδιο διάστημα οι βεβαιώσεις για παραμέληση ανηλίκου αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με το 2024, φθάνοντας τις 1.680.

«Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους εκθέτουν ανήλικους σε βία και αλκοόλ», υπογράμμισε.