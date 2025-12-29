Νέα Ιωνία: Στο νοσοκομείο γυναίκα που παρασύρθηκε από μπετονιέρα

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, όταν μπετονιέρα παρέσυρε πεζή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μπετονιέρα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες για την υγεία της είναι συγκεχυμένες, με άλλα στοιχεία να αναφέρουν ότι η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ άλλα ενημερωτικά μέσα υποστηρίζουν ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο με παράσυρση στη Λάρισα - Στο νοσοκομείο 5χρονο παιδί

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό για να αποφύγει έλεγχο